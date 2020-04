Em Parintins, criança de um ano é curada do coronavírus

Redação AM POST

Uma criança de 1 ano e quatro meses, do sexo masculino, é o primeiro paciente curado do coronavírus (covid-19) do município de Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus). A confirmação ocorreu na noite deste sábado (4), após realização de exames.

O menor ficou internado e isolado no Hospital Regional Dr Jofre Matos Cohen, com quadro de pneumonia causado pelo coronavírus, no dia 25 de março, e neste domingo (05) recebeu alta. Em todo o Amazonas há 311 casos confirmados da doença e 13 mortos, conforme divulgou o Governo do Amazonas.

Após receber alta médica, a criança ficará em quarentena domiciliar. O distanciamento social obedece normas médicas para a preservação da integridade do seu sistema imunológico.