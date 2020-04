Em período de quarentena, sexta-feira Santa movimenta feiras de Manaus

Redação AM POST*

O isolamento social recomendado pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus contra o surto de coronavírus perdeu força nesta sexta-feira Santa quando diversos manauaras se aglomeraram em vários pontos da capital, especialmente na feira da Manaus Moderna, localizada no Centro da cidade.

Para os fiéis, a abstenção da carne nesta data acontece em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo durante o sacrifício. Assim, a Semana Santa é muito esperada também pelos peixeiros.

Além de quebrarem o período de quarentena várias pessoas foram vistas nas feiras da capital sem acessórios de proteção como máscaras.

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou mais 82 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço divulgado nesta sexta-feira (10/04), totalizando 981 casos no Amazonas. O número total de óbitos no estado chegou a 50, com a confirmação de Covid-19 como causa de mais dez mortes que estavam sendo investigadas, de óbitos que ocorreram entre os dias 5 e 9 de abril.