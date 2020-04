EPIs para combate ao coronavírus são enviados a presididos de Manaus

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu, nesta segunda-feira (27/04), um novo lote de insumos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), destinados ao enfrentamento do novo coronavírus nas unidades prisionais do Amazonas.

Esse é o segundo lote de equipamentos de proteção individual (EPIs) recebido em menos de 15 dias. Os materiais fazem parte das ações e medidas de controle e prevenção à pandemia no sistema penitenciário brasileiro.

Dessa vez, foram enviadas 640 unidades de avental descartável, 9,6 mil máscaras triplas e 4,7 mil máscaras de proteção respiratória PFF2. Na semana passada, a Seap recebeu 100 caixas de luvas de vinil com 50 pares cada, 22 mil toucas hospitalares e 250 bombonas plásticas com 5 litros de sabonete líquido.

O secretário titular da Seap, coronel Vinícius Almeida, informou que os materiais serão distribuídos nas unidades prisionais da capital e do interior. “Todos esses itens são essenciais para a realizados do trabalho de servidores e colaboradores do sistema prisional”, avaliou.