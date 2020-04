Equipes da Águas de Manaus atendem 2,5 mil clientes de porta em porta durante o período de quarentena na capital

Redação AM POST*

As equipes da Águas de Manaus seguem trabalhando para levar serviços essenciais até a casa dos manauaras. Há 10 dias, cerca de 240 colaboradores da concessionária trabalham na linha de frente dos atendimentos itinerantes, se deslocando até a casa dos moradores. Nestas duas semanas, foram realizados, em média, 2,5 mil atendimentos por dia aos consumidores, auxiliando na resolução de pendências de maneira prática e segura.

Os atendimentos presenciais da concessionária na loja central e nos PAC’s estão suspensos até o fim da pandemia do coronavírus. Com isso, a empresa está levando mais comodidade aos seus clientes desde o fim do mês de março. Na porta de casa, a população pode tirar dúvidas, negociar débitos, efetuar pagamentos de faturas, além de solicitar diversos serviços da concessionária como cadastro na tarifa social, troca de titularidade, segunda via e outros.

De acordo com o Gerente Comercial da Águas de Manaus, Waldyr Vilanova, as equipes estão trabalhando nas ruas para garantir os serviços para a população e para manter os clientes em casa, neste período de isolamento social. “Nossas equipes têm sido bem recebidas pela população e estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde nesse contato. Criamos o serviço para levar essa comodidade até a porta do nosso cliente, ouvindo as necessidades individuais de cada morador e buscando a solução para qualquer pendência”, reforçou Waldyr.

Ao todo, a Águas de Manaus conta com 120 equipes, que envolvem cerca de 240 colaboradores nos atendimentos de porta em porta. Os funcionários da empresa estão devidamente identificados com uniforme, crachás e utilizando apenas veículos com a logomarca da concessionária. As equipes que atuam neste serviço estão utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para evitar a disseminação do coronavírus, como máscaras e álcool em gel, cumprindo todas as recomendações de órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para facilitar as negociações, os colaboradores envolvidos neste serviço também utilizam máquinas de cartão.

As principais questões são relacionadas às negociações e pagamentos das contas de água nos cartões de crédito ou débito. “Estamos facilitando os atendimentos e oferecendo condições acessíveis a todos os clientes de acordo com a realidade de cada um. Diante do momento de pandemia, entendemos as dificuldades que a população vem enfrentando. Por isso, é importante que elas se mantenham em dia com a concessionária e evite que esses débitos se acumulem”, completou Waldyr.

SATISFAÇÃO

Moradora do bairro Alfredo Nascimento, na zona Leste de Manaus, a manicure Keyth Anne de Oliveira, foi uma das moradoras beneficiadas com o atendimento porta em porta. Ela conseguiu negociar um débito antigo, com um parcelamento flexível e elogiou a postura da concessionária. “A Águas de Manaus é a primeira empresa que teve essa preocupação de me procurar em casa, para negociar. Quando o funcionário chegou, fiquei até um pouco receosa. Mas, ele foi extremamente simpático, se identificou e teve todo cuidado de me explicar os serviços que estava oferecendo. Me senti totalmente segura para negociar, em ótimas condições e encerrar essa pendência. A postura da empresa é realmente exemplar”, contou.

COMO SOLICITAR?

O cliente que deseja solicitar uma visita das equipes de atendimento porta em porta deve procurar um dos canais oficiais de relacionamento da concessionária e realizar a solicitação. O cliente da Águas de Manaus tem à disposição os seguintes meios de atendimento 24h por dia: Call Center: 0800 092 0195; WhatsApp (92) 98264-0464; o Aplicativo “Águas APP”, disponível nos sistemas operacionais IOS e Android e a Agência virtual, no site da concessionária www.aguasdemanaus.com.br. “O cliente pode fazer essa solicitação, que nossas equipes vão até sua casa atender o mais breve possível. Independente da pendência ou do serviço, nós vamos até ele pra resolver. Por isso, reforçamos que é muito importante que os clientes nos procurem”, completou o gerente comercial Waldyr Vilanova.