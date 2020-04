Feira Manaus Moderna recebe ação de higienização para enfrentamento da Covid-19

Redação AM POST*

A feira Manaus Moderna, na avenida Lourenço Braga, no Centro, recebeu nesta quarta-feira, 8/4, ação de higienização e desinfecção com hipoclorito de sódio, com foco no enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19. A medida vem sendo realizada pela Prefeitura de Manaus em locais de grande concentração de pessoas, como terminais de integração, plataformas centrais do transporte coletivo e entorno das unidades básicas de saúde. Além de prevenir contra a proliferação do novo coronavírus, o espaço está sendo preparado para receber os clientes para a compra do pescado, tradicional na Semana Santa.

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Fábio Albuquerque, disse que a desinfecção foi uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, como uma das medidas para conter o coronavírus. Ele alertou também que o ideal é que as pessoas busquem horários alternativos para ir à feira nesta Semana Santa, a fim de evitar aglomerações:

“Nós estamos seguindo as medidas adotadas pelo prefeito Arthur Neto e concentrando esforços no sentido de combater a proliferação da Covid-19. O ideal é que os clientes evitem ir à feira no período da manhã. Busquem horários alternativos e, principalmente, não deixem os idosos irem fazer compras. E mesmo as pessoas que forem à feira, que usem máscara e álcool em gel, conforme orienta a Organização Mundial da Saúde, a OMS” recomendou o secretário.

Equipes da Vigilância Sanitária do município (Visa Manaus) participaram da ação, fiscalizando os feirantes, para checar se eles estavam cumprindo as normas de higiene. Para a diretora do órgão, Maria do Carmo Leão, a aglomeração de pessoas ainda é a maior preocupação nesses locais .

“A realização desse trabalho é muito importante, mas o que estamos vendo, nos lugares públicos, é que ainda falta a conscientização das pessoas que estão vindo com as famílias fazer compras. Então nós vamos percorrer todas as feiras de Manaus levando não só a higienização mas, principalmente, reforçando a questão da conscientização de todos sobre a aglomeração e a higiene”, declarou a diretora.

De acordo com o administrador da feira Manaus Moderna, Thales Pinheiro Júnior, nesse período o movimento na feira cresce entre 50% e 70% e, em época de restrições, ele alerta para critérios que, tanto feirantes quanto clientes devem observar na hora das compras:

“Estamos alertando os nossos permissionários com os cuidados básicos de higiene, que devem ser respeitados, como o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos com água e sabão e o uso da máscara. Já para os nossos clientes, pedimos cautela. Não deixem que pessoas com mais de 60 anos venham para a feira e quem vier, que tenha um objetivo: compre seu pescado, sua fruta, sua verdura e deixe as dependências da feira, para evitar exposição. E os permissionários que não se adequarem às normas de combate ao novo coronavírus, podem sofrer sanções disciplinares. Mas, nós não queremos isso. Queremos realmente que todos abracem essa causa e que trabalhem em prol de diminuir, ao máximo, o contágio”, alertou o administrador.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp) e Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

A feira Manaus Moderna é o maior entreposto de abastecimento de varejo de hortifruti e pescado para a população manauara. Possui 726 permissionários e espera receber, até o domingo de Páscoa, entre 5 mil e 7 mil pessoas, todos os dias. Até o próximo sábado, 11/4, a feira vai funcionar até as 17h.

Transmissão

A disseminação do coronavírus ocorre de uma pessoa para outra, pelo ar ou contato pessoal, por meio de secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro; contatos como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.