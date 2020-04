Feirante de Manaus que disse não ter medo do coronavírus vai ser punido por sindicato

Redação AM POST

Um feirante da Betânia que deu entrevista ao programa Conexão Repórter, do SBT, apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini, exibido na última segunda-feira (27), terá seu alvará de permissionário suspenso após afirmar na reportagem que não usa máscara porque não tem medo de ser contaminado pelo novo Coronavírus (Covid-19).

O Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de Manaus, se pronunciou em nota informando que repudia as falas do feirante e tomará as medidas cabíveis em relação ao acontecido, para que de nenhum modo a infeliz “opinião” manifestada por um único indivíduo, venha denegrir e ofender a imagem dos feirantes da capital.

Leia a nota na íntegra: