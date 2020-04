Feirantes e servidores que atuam na distribuição de alimentos vão receber máscaras reutilizáveis

Redação AM POST*

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) vai entregar 400 máscaras reutilizáveis para feirantes e servidores de secretarias estaduais que atuam na distribuição de alimentos realizada por meio do órgão. O material foi doado à Agência pela Grande Benemérita Loja Simbólica Amazonas Nº 2, da Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam).

O uso de máscaras é uma recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar a proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19, a partir de partículas contaminadas.

“Sabemos que todo cuidado é pouco em meio a essa pandemia, principalmente no manuseio de alimentos. Por isso essa doação será muito útil para os produtores e empreendedores que participam dos nossos programas e para as equipes que estão trabalhando na linha de frente”, ressaltou o presidente da Agência, Flávio Antony Filho.

As máscaras doadas serão utilizadas por feirantes e servidores de órgãos estaduais envolvidos na distribuição de alimentos realizada por meio da ADS. Produtos como frutas, verduras e hortaliças são entregues para a campanha “Amazonas Solidário”, promovida pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). A iniciativa é responsável pela distribuição dos alimentos para instituições que trabalham com pessoas e famílias em vulnerabilidade social.

A entrega de produtos regionais adquiridos pela ADS, por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF), acontece às quartas-feiras, na Central de Abastecimento da agência, situada em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Para esta semana, está programada a entrega de 127 toneladas de alimentos regionais, oriundos de 54 agricultores de 12 municípios.

A ADS também está adquirindo parte das vendas dos feirantes, sejam eles produtores rurais ou empreendedores da área gastronômica, das feiras promovidas pela Agência. Na última quinta-feira (09/04), foram doados 600 lanches para pessoas abrigadas nos pontos de acolhimento do Governo do Estado.

Doação

O Governo do Amazonas está com cadastro aberto para associações e instituições que desenvolvem trabalhos de assistência social possam receber doações de alimentos regionais. O cadastro deve ser realizado pela internet, por meio do site www.sejusc.am.gov.br. O prazo para cadastro se encerra nesta quarta-feira (15/04).