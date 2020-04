Fernando Caruso sugere matar empresários para combater o Novo Coronavírus

O ator Fernando Caruso, da Rede Globo, se tornou alvo de fortes críticas depois de ter sugerido a morte de empresários como forma de combater a crise na economia causada pelo novo coronavírus.

O vídeo, divulgado nas redes sociais do ator, seria uma resposta às declarações de empresários como Roberto Justus e Junior Durski, do Madero, que afirmaram que a crise econômica será mais mortal do que o próprio vírus e que o país não devia parar porque pessoas iriam morrer de Covid-19. Caruso também sugeriu a morte dos 20 homens mais ricos do Brasil como solução.

– É um número melhor, né? Ao invés de ter 7 ou 10 mil, a gente pode ter só 20. Então, eu acho que eles vão concordar, né? – provocou.

E continuou.

– Acho inclusive um dever patriótico desses vinte. Para que o Brasil esteja acima de tudo, eles devem se apresentar – ironizou.

Alguns internautas ficaram indignados com a proposta do humorista e exigiram um posicionamento da TV Globo.

– A Globo vai manter o ator Fernando Caruso na sua folha de pagamento? Ele acabou de sugerir o assassinato dos donos da emissora, já que os Marinho estão entre os mais ricos do país – disse um usuário.

Veja o vídeo: