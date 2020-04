Filho de cantora gospel e sobrinho de Silas Malafaia surge na internet montado como draq queen

View this post on Instagram

Os pais só podem fazer sexo, mas garantir a vida só quem pode é Deus. Nosso filhos são herança do Senhor, mas não são nossa propriedade. Eles são nossos filhos, não nossos troféus. Eles são nossos, mas são seres independentes. Não são a nossa continuação, mas tem sua própria história, com suas escolhas e suas experiências. Pais, amem seus filhos! Amem e expressem isso em palavras e atitudes. Se o que vocês derem, ainda assim não for suficiente para eles por alguma razão, não se culpem por isso. Os pais só podem dar o que tem. Além do mais, ainda que vocês cometam muitos erros na criação deles, existe um Pai no céu que é poderoso pra transformar toda maldição em bênção. Antes de serem nossos filhos eles pertencem a Deus. Assim como Deus nos ama incondicionalmente, AMEMOS nossos filhos também. Amemos mesmo sem concordar com seus erros. Amemos sem compactuar com suas escolhas. Amemos sem culpa e sem vergonha alguma. Afinal, quem ama não deve nada a ninguém. Nem explicações… #omilagresoueu #aindaqueestejamortoviverá #EuAindaVouSonhar #EUNAOVOUPARAR #vidaquesegue