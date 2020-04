FPS realiza entrega de equipamentos hospitalares à maternidade Balbina Mestrinho

Redação AM POST

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, realiza nesta terça-feira (28/04), às 14h, a entrega de mais de R$ 260 mil em equipamentos hospitalares para a maternidade estadual Balbina Mestrinho, na zona sul de Manaus.

Os recursos foram repassados pelo FPS à Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para viabilizar a compra de camas hospitalares, centrífuga, berços para recém-nascidos, poltronas, entre outros materiais que irão auxiliar no acolhimento de pacientes e acompanhantes da maternidade.

Segundo a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, ações que promovam a qualidade de vida e contribuam para o fortalecimento das políticas públicas para a saúde no Amazonas têm atenção especial para a atual gestão do Estado.

“O Fundo de Promoção Social tem como principal objetivo apoiar projetos que promovam a qualidade de vida da população amazonense. Para o governador Wilson Lima, políticas públicas voltadas a saúde são prioridades nesse governo”.

A diretora da maternidade Balbina Mestrinho, Rafaela Silva, ressaltou a relevância da chegada dos novos equipamentos.

“É um momento muito especial, que vem ao encontro das nossas necessidades. Os itens serão imediatamente colocados nos setores. São itens importantes tanto para paciente quanto para acompanhante, e isso promove o melhor acolhimento, do momento da internação até a alta. Estamos muito gratos, pois sendo a maternidade mais antiga do estado, sempre vamos estar precisando revitalizar esses itens.”



Equipamentos – A lista de equipamentos a serem entregues à maternidade Balbina Mestrinho abrange cama hospitalar, escada hospitalar, centrífuga, suporte de soro, berços recém-nascido, carro maca, cadeira de rodas, poltrona, microcomputadores e materiais permanentes.

FPS – Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Governo do Amazonas seleciona, custeia e monitora projetos sociais que promovam inclusão social e produtiva de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.