Funcionário do Hospital Delphina Aziz revela que idosa foi mandada para morrer em casa

Redação AM POST

A família de uma idosa foi orientada por equipe do Hospital Delphina Aziz, referência para o coronavírus no Amazonas, a levá-la para morrer em casa, já que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a sala de emergência estavam sem vaga. As informações são de um funcionário do hospital que falou com o jornal Folha de S.Paulo.

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou mais 156 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço divulgado neste domingo (12), totalizando 1.206 casos no Amazonas. O contágio acelerado no Amazonas fez com que o sistema de saúde superlotasse, deixando HPS Delphina Aziz, em colapso.

De acordo com a reportagem, o funcionário afirmou que é a primeira vez que o hospital localizado na zona norte de Manaus, reservado apenas para casos de Covid-19, entra em colapso.

A descrição indica que o Delphina Aziz foi o primeiro hospital público de referência do país a colapsar em razão da epidemia. Há pacientes infectados por coronavírus em outras unidades hospitalares de Manaus, que também atendem a outras doenças.

Em pronunciamento em redes sociais neste domingo (12/04), o governador Wilson Lima destacou o apoio que o Amazonas tem recebido do Ministério da Saúde para ampliar a estrutura de atendimento de pacientes que necessitam de internação pelo novo Coronavírus (Covid-19), auxiliando o esforço do Governo do Estado, que mantém a autonomia na gestão do sistema estadual de saúde.

“O Governo Federal está nos repassando R$ 15 milhões para que possamos aumentar a capacidade do Hospital Delphina Aziz. Com isso, a gente pode chegar até 350 leitos em funcionamento, ou seja, colocar aquele hospital para funcionar integralmente”, anunciou.