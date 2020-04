Funcionário fica preso durante incêndio em prédio na na avenida Djalma Batista

Redação AM POST

Um edifício pegou fogo e deixou o menos três pavimentos do prédio atingidos pelas chamas. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros que foi acionado para conter as chamas, um venezuelano de 36 anos que estava trabalhando no local ficou preso, e precisou ser retirado pela equipe, por sorte ele foi resgatado sem nenhum ferimento. Informações preliminares apontam que o incêndio deu início no condicionador de ar e se alastrou rapidamente no local.

Viaturas do Corpo de Bombeiros já combateram as chamas e a Polícia Militar também foi acionada e fez o isolamento da área.