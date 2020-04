FVS-AM diz que nÃºmero de pacientes recuperados do Covid-19 deve aumentar

Redação AM POST

Levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), afirma que há 194 pacientes fora do período de transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). A informação foi dada pela diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, na tarde desta quarta-feira (15), durante live ao vivo nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Segundo Rosemary Pinto o número é apenas do setor público e deve aumentar se o órgão integrar informações do setor privado. Os 194 pacientes fora do período de transmissão representam 12,48% do total de casos confirmados que já chegam a 1.554 nesta quarta-feira (15).

Nesta terça-feira (14), o Ministério da Saúde divulgou, pela primeira vez, o número de pessoas recuperadas. São 14.026, de um total de 25.262 casos confirmados, o que representa 55,5% do total de pacientes.

De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde (Susam), um total de 24 pessoas com Covid-19 atendidas na rede estadual havia recebido alta médica até o último domingo (12/04).