FVS monitora 2.421 pessoas por aplicativos de isolamento domiciliar

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) monitora 2.421 pessoas que chegaram a Manaus pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e porto da capital. O dado corresponde ao quantitativo de monitoramentos de isolamento domiciliar, até a manhã desta terça-feira (07/04), realizado por meio do aplicativo SASi, de telefone celular. O uso da tecnologia visa conter o avanço do novo coronavírus (SARS-CoV-2) que transmite Covid-19.

A abordagem de passageiros no aeroporto iniciou, pela FVS-AM, no dia 26 de março. Na quarta-feira (01/04), foi iniciada a ação no Porto de Manaus. Participam da iniciativa equipes da FVS-AM, em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) e Superintendência Estadual de Navegação de Portos e Hidrovias (SNPH). A barreira sanitária no porto é realizada com base na Resolução nº 03/2020 do Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos (Cercon).

Ao baixar o app, as autoridades de saúde fazem o acompanhamento do estado de saúde dessas pessoas na quarentena de 14 dias, período de incubação do novo coronavírus, conforme determinado pelo Governo do Amazonas, no Decreto nº 42.117.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, ressaltou a importância das pessoas baixarem e usarem o aplicativo para que seja aprimorada a vigilância epidemiológica de Covid-19 no Amazonas. “O aplicativo tem sido recebido de maneira muita positiva pelos passageiros, fortalecendo nossas ações de vigilância em saúde”, afirmou.

De acordo com o técnico Daniel Castro, da Sala de Situação do Amazonas, instalada na FVS-AM, todas as zonas geográficas de Manaus apresentam pessoas que cumprem quarentena por terem chegado, por barco ou avião, na capital amazonense.

“Quem chega de viagem não reside só em uma parte da cidade. Então, as pessoas que estão em casa, em quarentena, estão dispersas pela cidade. Essa informação contribui para pautar novas estratégias de saúde diante do enfrentamento contra a Covid-19 no nosso Estado”, afirmou Daniel.

Porto – Em cumprimento ao decreto estadual nº 42.117, apenas passageiros autorizados pelas prefeituras dos municípios do Amazonas podem viajar por embarcações. Nessa segunda-feira (06/04), uma Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros da capital) chegou a Manaus para buscar a equipe médica do município com 15 profissionais de saúde.

Em ação conjunta, as equipes da FVS-AM, Arsepam, Anvisa e SNPH realizaram a vistoria na embarcação da UBSF que incluiu avaliação da estrutura física do barco, espaçamento físico disponível para a tripulação e passageiros, higienização da área interna da UBSF, existência de material adequado para prevenção de Covid-19, como máscaras e álcool em gel. A embarcação cumpria todas as exigências.

Abrigos – Entre as ações da FVS-AM na contenção do avanço da Covid-19 no Amazonas está a orientação sobre procedimentos de prevenção de contágio e proteção à vida na Casa do Migrante Jacamim e no Abrigo do Coroado, abrigos administrados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). As orientações visam tornar o ambiente agradável nesta fase de isolamento que obriga as pessoas a permanecerem em casa.

Foram realizadas, nessa primeira semana do mês de abril, rodas de conversa nos abrigos com direcionamentos e esclarecimentos de dúvidas sobre a higiene pessoal e regras de etiqueta nos espaços coletivos com o objetivo de evitar a transmissão de Covid-19. As orientações repassadas estão em conformidade com a Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate a Covid-19.