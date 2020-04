Gêmeos recém-nascidos recebem os nomes de Corona e Covid

Redação AM POST

Um casal indiano nomeou seus filhos gêmeos recém-nascidos de Corona e Covid. O caso aconteceu na capital Raipur, do estado de Chhattisgarh, na Índia.

Segundo os pais, os gêmeos, respectivamente uma menina e um menino, nasceram no dia 27 de março, dois dias depois de a quarentena entrar em vigor, e foram batizados com referências à pandemia do novo coronavírus, que também atinge o país.

De acordo com o casal, a escolha dos nomes foi para lembrá-los dos tempos difíceis pelos quais o mundo passou.