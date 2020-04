Globo vaza resultado de paredão do BBB20

Redação AM POST*

Com mais um predão do Big Brother Brasil a ser resolvido nesta terça-feira (14) a Rede Globo deixou vazar que Gizelly será a eliminada na berlinda em que disputa com Babu e Mari Gonzalez.

O site do Multishow anunciou que a sister que ainda está confinada participará hoje a noite no programa “Eliminação” ao lado de Flayslane, eliminada no domingo (12).

“O Multishow esclarece que houve um erro no cadastramento das informações do programa “Big Brother Brasil – A Eliminação” em seu sistema de programação. O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje, ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha”, informou o canal ao colunista Leo Dias.