Governador do Pará afirma que não irá receber pacientes do AM com Covid-19

Redação AM POST

O governador do Pará, Helder Barbalho (Pará) postou um vídeo em suas redes sociais, esclarecendo que o estado paraense não vai receber pacientes do Amazonas com o novo coronavírus (Covid-19). Durante o pronunciamento, ele disse que a estrutura de saúde do Pará está estruturada para receber os paraenses.

O estado do Pará possui 310 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbitos, conforme dados da Secretaria de Saúde do Pará da última segunda-feira (13). Já no Amazonas, são 1.275 casos e 71 mortes.

Veja o vídeo: