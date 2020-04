Governador do Pará testa positivo para Coronavírus

Redação AM POST

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), testou positivo para o novo Coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (14). O anúncio foi feito horas após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), declarar o mesmo.

Helder afirmou que fez o teste depois que funcionários de seu gabinete foram diagnosticados com o vírus. Ele conta que foram necessários três exames até chegar o resultado positivo.

Helder Barbalho também pediu para que a população respeite o isolamento.

– Quero aproveitar para pedir para você: fique em casa. Esse vírus é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade nem classe social – disse.

Veja o vídeo:

Mantendo a transparência com vocês, venho informar que meu exame deu positivo para covid-19. Posted by Helder Barbalho on Tuesday, April 14, 2020

O governador do Pará, no dia anterior havia informado que não aceitaria pacientes com Covid-19 de Manaus no estado paraense pois as unidades da cidade estão exclusivas para a população local.