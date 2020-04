Governo do Amazonas inicia mapeamento de artistas do estado para apoiá-los no período de combate ao coronavírus

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, iniciou o mapeamento de representantes de diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva da Cultura e da Economia Criativa no Amazonas, com a finalidade de identificar o perfil e a situação dos artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais criativos do Estado diante das medidas de enfrentamento e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que a ação faz parte das medidas que a pasta vem adotando no período de isolamento social, a fim de apoiar os artistas e demais profissionais criativos do estado.

“A cadeia produtiva da Cultura e da Economia Criativa é enorme, abrange diversos segmentos, e este mapeamento vai nos ajudar a entender quem mais precisa de apoio neste momento emergencial”, afirma o titular da pasta. “Estamos trabalhando, desde o início desta crise, em parceria com diversos órgãos do Governo do Amazonas e do Governo Federal, para encaminhar as demandas apresentadas pela classe e alinhar as possíveis soluções”.

Para participar, os interessados devem responder a um formulário disponível no Portal da Cultura (https://cultura.am.gov.br) e preencher o cadastro com dados socioeconômicos, além de específicos, como segmento que faz parte, frequência que realiza as atividades e tempo de atuação na área.

O mapeamento vai mostrar o cenário atual da cadeia produtiva e nortear as ações emergenciais voltadas para profissionais da área no período de isolamento social. As demandas serão encaminhadas para a comissão técnica criada para avaliar as soluções cabíveis ao momento.