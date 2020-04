Governo do Amazonas instala tanques de oxigênio em SPAs de Manaus

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), iniciou, nesta quarta-feira (29/04), a instalação de tanques estacionários de oxigênio nos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) da capital. As unidades Joventina Dias, Coroado e Alvorada já receberam os equipamentos, que também serão montados em outros SPAs.

A ação faz parte do conjunto de estratégias adotadas pelo Governo do Estado para garantir atendimento de qualidade, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Além de representar mais praticidade e eficiência nos atendimentos realizados nos leitos, a substituição vai permitir a liberação de cilindros de oxigênio para serem enviados ao interior do estado, conforme explica o diretor de logística da Susam, Ionaldo Vasconcelos.

“Nós estamos substituindo esses cilindros por tanques estacionários, que oferecem um suporte muito melhor aos usuários, nesse período de pandemia. As redes de gases já foram preparadas dentro das unidades de saúde, na maioria dos SPAs. Os grande prontos-socorros como o 28 de Agosto, o João Lucio e o Platão Araújo, já têm tanque”.

Ele frisou, ainda, que a instalação e o monitoramento dos tanques são feitos on-line, assegurando que não falte oxigênio.

“Os tanques estacionários são ligados na rede de oxigênio. Hoje, com o tanque estacionário, a empresa terceirizada consegue controlar esse nível de oxigênio através de um aplicativo via web. Da central da empresa, eles conseguem monitorar quando esse tanque chega em um nível crítico de oxigênio e já mandam um caminhão para reabastecer. Essa é uma das grandes vantagens”, detalhou o diretor.

As próximas unidades da capital a receberem tanques estacionários são os SPAs Eliameme Rodrigues Mady e Zona Sul, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova. No interior, está prevista a instalação em unidades de saúde de Itacoatiara e Presidente Figueiredo.