Governo do Amazonas monta Unidades de Cuidados Intermediários em Manacapuru

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), equipou, neste domingo (19/04), os três primeiros leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) de um total de cinco que serão instalados, inicialmente, no município. Os leitos foram montados com equipamentos comprados pelo Governo do Estado, além de três dos 15 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde, que chegaram neste domingo.

Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) é o município do interior com maior incidência de casos do novo coronavírus (Covid-19). Até este domingo, de acordo com o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram confirmados 201 casos e 10 óbitos causados pelo vírus.

“Aqui para o município de Manacapuru nós estamos entregando o que o Governo do Estado adquiriu: 15 bombas de infusão, monitores multiparamédicos e outros equipamentos e insumos que estão chegando. Hoje chegaram, também, 15 respiradores do Ministério da Saúde. Estamos trazendo três para Manacapuru. É o primeiro município em que a gente está enviando os respiradores do Ministério da Saúde, seguindo o critério epidemiológico de casos, para agir com responsabilidade, planejamento e para que as pessoas possam ter um atendimento de qualidade”, ressaltou o secretário executivo adjunto do Interior da Susam, Cássio Roberto Espírito Santo.

O município de Iranduba, com 24 casos confirmados e três óbitos por coronavírus, recebeu 1 dos 15 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde.

Leitos – Os leitos de UCI são destinados a pacientes intermediários. Os respiradores que foram entregues possibilitam qu o paciente receba ventilação mecânica durante 6 a 8 horas. O respirador, que pode ser utilizado no leito ou na ambulância, possibilita a remoção segura para a capital. A equipe do hospital de campanha de Manacapuru recebeu treinamento para manusear corretamente os novos equipamentos.

Além dos leitos, o município recebe apoio do estado em outras áreas da assistência. “A gente também colocou uma ambulância aqui no município exclusiva para Covid, porque é um município da Região Metropolitana. Trocamos ambulância do tipo de B para ambulância do tipo D, que é uma ambulância UTI. A gente vai dar suporte com uma rede de gases, um tanque de oxigênio, um gerador de energia para que não falte energia 24h. E a gente vai colocar uma câmara frigorifica, porque têm aumentado muito os números de óbitos no município. É o primeiro município do interior em que a gente vai colocar essa câmara”, frisou Cássio.

O secretário enfatizou, ainda, que novos profissionais de saúde serão contratados para reforçar o recém-inaugurado hospital de campanha de Manacapuru.

“Como essa unidade é uma unidade campanha, não estava prevista, então não existia um RH (setor de recursos humanos) suficiente. A partir de amanhã (20/04) nós vamos iniciar a contratação de pessoas aqui para essa unidade, tanto os profissionais de Ensino Médio, como de Nível Superior. Serão contratações separadas, a gente vai referenciar um local no município que as pessoas podem procurar para fazer suas inscrições”, acrescentou Cássio Roberto Espírito Santo.

O prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, ressalta a importância da parceria com o Governo do Estado no enfrentamento à pandemia de coronavírus.

“Manacapuru é um municipío polo e tem sete municípios em seu entorno. Chega um quantitativo de mais de 200 mil habitantes, uma cidade que é de passagem, é de trânsito, e isso fez com que nós tivéssemos esse número elevado de infectados. Então nesse momento em que nós montamos um hospital de campanha, o Governo entra para nos ajudar com equipamentos que Manacapuru nunca teve e passa a ter. Essa UCI vem para dar suporte e dar tempo para que a gente consiga fazer as remoções para a capital”, pontuou Beto D’Ângelo.

Suporte – O Governo do Amazonas entregou, na última quinta-feira (16/04), mais de quatro toneladas de insumos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medicamentos para o município de Manacapuru. O material é para reforçar a rede de saúde do município.

Foram entregues EPIs como óculos, toucas, luvas e máscaras hospitalares, além de medicamentos, 400 caixas de hipoclorito de sódio, e insumos básicos como gaze, esparadrapo, coletor para exames, agulha e algodão, para abastecer as unidades de saúde.

Também foram destinados ao município kits produzidos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), contendo avental, bota e capuz.