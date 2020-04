Governo do Amazonas pede apoio do Comando Militar da Amazônia para reforçar combate ao Covid-19

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, encaminhou, neste domingo (26/04), ofício assinado pelo governador Wilson Lima ao chefe do Comando Militar da Amazônia (CMA), general do Exército Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, solicitando apoio para intensificar medidas de combate e enfrentamento da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19) no estado.

No documento, o Governo pede apoio das Forças Armadas em recursos humanos, estrutura, logística e fiscalização. O Estado solicita que sejam cedidos profissionais da saúde para apoiar a assistência nas unidades de saúde do Amazonas, bem como pessoal para apoiar no controle de barreiras sanitárias; na fiscalização de cumprimento de isolamento social nas ruas e de distanciamento em filas de bancos; na segurança de unidades de saúde e do perímetro externo de cemitérios; e no auxílio à desinfecção de ambulâncias e instalações.

Na área de estrutura, o Governo do Estado pede a cessão e instalação, incluindo equipamentos e recursos humanos, de hospitais de campanha; e também a disponibilização de navios-hospitais da Marinha para atendimentos que não sejam de Covid-19, de acordo com a capacidade instalada. Solicita, ainda, apoio das Forças Armadas para que assegurem a continuidade do apoio nos planos de contingências dos distritos indígenas em regiões de fronteira.

Na área de logística, o Governo do Estado quer o apoio no transporte, inclusive aéreo, de pacientes, materiais e equipamentos no âmbito do Amazonas, bem como no transporte de corpos e na logística de entrega de donativos, insumos e ajuda humanitária.

O governador Wilson Lima já vem mantendo diálogo com todos os poderes e instituições para o fortalecimento das ações de enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-29 no Amazonas. Na última sexta-feira (24/04), o governador e o general Theóphilo se reuniram na sede do Governo, na zona oeste de Manaus, para tratar de cooperação mútua no combate à pandemia.