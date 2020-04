Governo do Amazonas publica edital de seleção para técnicos de enfermagem com 704 vagas

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas publicou, nesta quarta-feira (15/04), o Edital do Processo Seletivo (PSS) da Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para a contratação temporária, por 90 dias, de 704 técnicos de enfermagem. A remuneração pode chegar ao valor mensal de R$ 1.721,20. O PSS será realizado no período de 16 a 17 de abril.

De acordo com o Edital do PSS nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) com data do dia 14 de abril, os profissionais selecionados irão atuar nos estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Além do DOE, o edital pode ser acessado no site da Susam.

As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são, segundo o edital, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUFV), o hospital da Universidade Nilson Lins, a maternidade Chapot Prevost, e os hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo.

O PSS busca selecionar técnicos de enfermagem de duas especialidades, generalista e intensivista. Para a primeira, são 602 vagas. Enquanto para a segunda são 102 vagas. O período de 90 dias do contrato pode ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

Dos 702 técnicos de enfermagem, 427 irão atuar no hospital da Universidade Nilson Lins (102 intensivistas e 325 generalistas). Com capacidade para até 400 leitos, a unidade foi alugada pelo Governo do Amazonas para ampliar o número de leitos disponíveis na rede pública para o atendimento de pacientes com Covid-19.

O candidato deverá realizar a inscrição no endereço eletrônico www.saude.am.gov.br, a partir de 00h00 do dia 16 de abril de 2020 até as 23h59 do dia 17 de abril de 2020, preenchendo a Ficha de Inscrição para função a qual deseja concorrer e anexar os respectivos documentos comprobatórios.

O resultado preliminar do PSS será publicado em Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.saude.am.gov.br. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nos títulos e experiência e apresentada em ordem decrescente de pontos.

Grupo de risco

Por conta do cuidado com a saúde de pessoas que se enquadram no grupo em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave, não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, com comorbidade, de gestantes e lactantes, de portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade.

Veja o edital na íntegra:

DIARIO_OFICIAL- PSS TC ENFERMAGEM.pdf