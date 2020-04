Governo do Amazonas recebe doação de 50 mil máscaras cirúrgicas de empresa do segmento de pneus

Redação AM POST

O Governo do Estado recebeu, na manhã desta quinta-feira (30/04), um lote de 50 mil máscaras cirúrgicas doadas pela empresa Michelin, uma das principais fabricantes de pneus do país. O material será destinado aos profissionais da saúde que atuam no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz e Hospital de Combate ao Covid-19, na Nilton Lins, duas unidades de referência no atendimento aos casos do novo coronavírus.

A doação foi recebida na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), responsável por controlar a entrada e saída de insumos adquiridos e doados ao Governo do Amazonas. Segundo o tenente-coronel Francisco Ferreira Máximo Filho, secretário executivo da Defesa Civil e coordenador do Comitê de Crise do Covid-19, a iniciativa privada tem dado importantes contribuições no enfrentamento à pandemia.

“Em tempos difíceis, como os que estamos enfrentando, é extremamente importante esse somatório de esforços, e aqui temos mais uma demonstração de comprometimento junto ao Governo do Estado, sobretudo com relação à sociedade amazonense. O governo também tem feito a sua parte, graças a Deus não temos enfrentado problemas com desabastecimento, mas todas a doações nesse sentido são importantes porque o consumo nesse momento é muito elevado”, disse.

Para o gerente de produção da Michelin, Arlindo Gonzales, a doação reflete o compromisso da empresa com o Amazonas, que abriga um dos seus complexos industriais. “É um momento em que a sociedade está enfrentando um grande desafio e nós estamos muito contentes de poder contribuir com essa doação”, afirmou.

“Dentro da empresa também fazemos a contenção da doença, os nossos colaboradores usam máscaras, seguimos todas as medidas e protocolos de segurança possíveis para proteger nossas pessoas, mas a gente sabe que a sociedade aqui fora também precisa de ajuda, além dos profissionais da saúde, que precisam da nossa atenção e do nosso carinho”, acrescentou a gerente de RH da Michelin, Isabela Nunes.