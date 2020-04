Governo do Amazonas recebe doações de empresas como apoio no combate ao novo coronavírus

Redação AM POST

O Governo do Amazonas tem efetivado medidas para a contenção do novo coronavírus (Covid-19) e tem contado com a solidariedade e mobilização de empresas do setor privado, que estão ajudando no combate à doença com doações de materiais e serviços. Os itens arrecadados incluem produtos de limpeza e higiene, colchões, roupas, alimentos e eletroeletrônicos.

Na manhã desta quarta-feira (1º/04), a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu a doação de 500 cestas básicas da rede de supermercados DB. A empresa já havia realizado a entrega de 500 máscaras de proteção na última sexta-feira (27/03) e, na ocasião, agendou o envio das cestas básicas para a manhã de hoje. Os alimentos serão destinados às pessoas em situação de rua.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que, no último sábado (28/03), a rede McDonald’s realizou a entrega de lanches aos profissionais da área da saúde que estavam fazendo coleta de amostras durante plantão. A iniciativa foi uma forma de agradecimento e estimulo aos profissionais ao longo da atuação no combate à pandemia.

Promovendo solidariedade – Uma iniciativa da sociedade civil organizada deu origem ao projeto “Liga Contra o Covid-19 Manaus” que, neste fim de semana, entregou 30 protetores faciais ao Hospital Delphina Aziz, que passou a ser referência para casos suspeitos e confirmados de Covid-19, no Amazonas. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão utilizados pelos profissionais de saúde da unidade durante o atendimento aos pacientes.

Outras doações – A empresa de bebidas Magistral realizou a doação de cinco mil garrafas do tipo PET de 250 ml. No mesmo segmento de produção, a Coca-Cola doou 1.824 frascos de álcool 70% líquido. Além disso, 200 unidades de álcool em gel com 5 litros foram doadas pela empresa Magama, de produtos químicos e farmacêuticos. A SR, que fabrica produtos hospitalares, disponibilizou 29 mil toucas de proteção.

O Centro Universitário do Norte (Uninorte) entregou mil frascos de 250 ml de álcool em gel. A empresa Videolar-Innova S.A e a Recofarma Indústria da Amazônia Ltda. doaram 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel e 41 mil litros de álcool 70% em estado líquido, respectivamente. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em parceria com entidades do setor industrial, realizou a doação de máquinas de costura para auxiliar na produção de máscaras de proteção.

As empresas Bemol e TV Lar fizeram doações de colchões e itens de cama e banho, respectivamente. Um lote com duas mil unidades de máscaras de proteção N19 foi doado pela empresa Casa das Correias. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) entregou sete notebooks que estão sendo usados pelo projeto “Videoparlatório”, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Abrigo Emergencial – Conforme a Sejusc, ao longo desta quarta-feira (1º/04), foram arrecadadas 68 doações de voluntários individuais no abrigo emergencial (Arena Amadeu Teixeira).