Governo do Amazonas recebe novas doações para fortalecer medidas de combate e prevenção à Covid-19

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, recebeu um lote de 10 motobombas da empresa Moto Honda da Amazônia, que serão usadas em ações específicas da saúde pública nos municípios do estado. A doação já havia sido anunciada na última sexta-feira (03/04), durante a assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM) e o Governo para a produção de respiradores artificiais.

O sistema Coca-Cola Brasil também tem apoiado a causa com doações que ajudam a suprir as demandas da área de saúde durante a pandemia. Por meio da Recofarma Indústria da Amazônia Ltda, que é a empresa de concentrados da Coca-Cola em Manaus, o sistema de saúde do Estado recebeu a doação de 40 toneladas de álcool etílico 70%. Além disso, o Grupo Simões doou 200 pacotes de refrigerantes em lata.

No último fim de semana, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, que é referência em casos de pacientes graves de Covid-19, recebeu a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entregues pelo Grupo de Ortodontistas de Manaus. Ao todo, foram doados 72 macacões, 70 óculos de proteção e 18 caixas de luvas. Na noite de domingo (05/06), os profissionais que estavam de plantão na unidade receberam, ainda, a doação de 15 pizzas da rede Pizza Hut.

As novas doações se somam a outras que vêm sendo feitas com a finalidade de contribuir, em conjunto com as medidas adotadas pelo Governo do Estado, para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas. Os produtos, equipamentos e serviços oferecidos demonstram a solidariedade e o compromisso de empresas do setor privado e entidades civis em ajudar no combate à doença.

Outras parcerias – Ao longo das últimas semanas, diversas entidades e empresas de diversos segmentos realizaram doações. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em parceria com entidades do setor industrial, doou 20 máquinas de costura. A rede de supermercados DB doou 500 máscaras de proteção e 500 cestas básicas, e a Casa das Correias ofertou um lote com 2 mil unidades de máscaras de proteção N19.

A empresa Magama, de produtos químicos e farmacêuticos, doou 200 unidades de 5 litros de álcool em gel. A Videolar-Innova S.A entregou 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel, e a Magistral efetuou a doação de 5 mil garrafas do tipo PET de 250 ml. A SR, que fabrica produtos hospitalares, disponibilizou 29 mil toucas de proteção. Colchões e itens de cama e banho foram doados pelas empresas Bemol e TV Lar, respectivamente.

Em continuidade às doações, o Centro Universitário do Norte (Uninorte) produziu e entregou mil frascos de 250 ml de álcool em gel. A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) também entregou unidades de álcool em gel que foram fabricadas pela própria universidade. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) doou sete notebooks.