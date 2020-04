Governo federal descarta intervenção na saúde do AM após conversa com governador

Redação AM POST*

O governo federal recebeu nesta quarta-feira (22) um pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas por uma intervenção na saúde do estado, mas a possibilidade foi descartada após conversa com o governador Wilson Lima (PSC). A informação foi divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo.

O requerimento de intervenção federal no estado, um dos mais afetados pelo novo coronavírus, foi aprovado pela Assembleia Legislativa em sessão virtual na segunda-feira (20). Nesta quarta (22), o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), entregou o pedido ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“O Amazonas, em especial Manaus, tem vivido momentos dramáticos. O presidente ficou de orientar seus ministros a conversar com o governo do Amazonas para medidas emergenciais mais concretas. Não temos condição de sair do isolamento”, disse Braga a Folha.

De acordo com a reportagem, a possível intervenção na saúde do estado foi descartada após conversa do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, com Wilson Lima. O jornal afirma que ambos falaram de ações do Planalto para auxiliar o estado, mas o governador, que seria o responsável por solicitar uma intervenção, disse que ela não é necessária.