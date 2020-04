Governo federal vai construir hospital de campanha em Manaus, anuncia Mandetta

Redação AM POST*

O governo federal vai construir um hospital de campanha em Manaus, uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus no país. A informação foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste sábado (11) durante visita às obras do primeiro que está sendo construído em Águas Lindas (GO), no entorno do Distrito Federal.

“Amanhã já vou dar ordem para fazer o primeiro em Manaus, cidade que está entrando em colapso. Vamos ter que fazer um lá, temos comunidades indígenas extensas. Então este daqui [de Águas Lindas] é o piloto, o primeiro dos federais”, disse o ministro.

“Vamos usar esse aqui de Águas Lindas como modelo para a gente adaptar um padrão de hospital de campanha do governo federal”, completou o ministro que também afirmou que ainda não há uma previsão de quando os hospitais ficarão prontos

Mandetta visitou a obra em Águas Lindas ao lado do presidente Jair Bolsonaro e de outros ministros do governo: Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); Braga Netto (Casa Civil) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura). Também estava presente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

De acordo com o ministro da Saúde, hospitais de campanha servirão para não deixar a população sem assistência neste período de pandemia de coronavírus, principalmente em locais com grande concentração populacional e infraestrutura insuficiente para lidar com o momento de crise.

Casos em Manaus

O Amazonas tem registrado 50 mortes causadas pelo coronavírus, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira (10) pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Com 82 novos casos confirmados, o número total no estado chegou a 981.

Manaus concentrava, até o boletim da sexta, 863 casos confirmados da doença, com 42 mortes. No interior, o número de confirmados chegava a 118, em 16 municípios diferentes, com 8 óbitos pela doença.