Grupo é preso em flagrante por tentativa de homicídio contra casal em Novo Airão

Redação AM POST*

Na noite de segunda-feira (06/04), por volta das 23h, policiais civis da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão efetuaram as prisões, em flagrante, de Alderino Silva Douranth, 26, conhecido como “Quequê”; Altacilio Silva Douranth, 28, conhecido como “Negão”; Fernando Gabriel Toledo Rodrigues, 20; e Fernando Félix Toledo Rodrigues, 24, por tentativa de homicídio que teve como vítima um casal, sendo um homem de 27 anos e uma jovem de 23 anos.

De acordo com o delegado, Renato Simões, titular da unidade policial e que coordenou a ação, o crime ocorreu na noite de ontem, na casa das vítimas, no bairro Novo Horizonte, naquele município (distante 115 quilômetros em linha reta da capital).

Simões informou que os policiais civis foram informados que quatro indivíduos, utilizando armas branca, invadiram a residência das vítimas, com o objetivo de matá-las. Na ocasião, os infratores não conseguiram consumar o crime, pois as vítimas, mesmo feridas, conseguiram fugir do local pela porta da cozinha.

“Os infratores atentaram contra a vida do casal, motivados por desavenças e rivalidades anteriormente entre eles. Após o delito, os policiais civis identificaram os envolvidos na ocorrência, localizaram todos nas respectivas residências, e obtiveram êxito na prisão em flagrante do grupo”, informou Renato Simões.

Os indivíduos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio. Ao termino dos procedimentos cabíveis, eles irão permanecer custodiados na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.