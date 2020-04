Gusttavo Lima elogia governo Bolsonaro durante live no YouTube

Apoiador do governo do presidente Jair Bolsonaro, o cantor sertanejo Gusttavo Lima fez questão de elogiar o trabalho da equipe do governo federal, diante do momento de pandemia de coronavírus pelo qual passa o Brasil e o mundo.

Em uma live realizada na noite de sábado (11), através do YouTube, que contou com uma audiência de mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos, o artista afirmou que “o governo federal está fazendo um grande trabalho”.

Declarações públicas de apoio ao presidente Bolsonaro, e aos posicionamentos apoiados pelo chefe do Executivo, não são novidade na carreira do cantor. Em 2018, por exemplo, Gustavo defendeu o porte de arma para os cidadãos.

– Eu sou a favor, sim, do porte de armas para pessoas coerentes, para pessoas sem passagens, sem antecedentes criminais, pessoas que querem cuidar de suas famílias, cuidar de seus bens maiores – disse, na época.

Por conta dos posicionamentos, os convites para programas de televisão diminuíram, em compensação, o seu sucesso aumentou ainda mais. Considerado um dos artistas de maior sucesso da atualidade, Gusttavo tem seis músicas entre as mais ouvidas nas plataformas digitais.

Nas redes sociais, Gusttavo é igualmente um fenômeno. Com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, 11 milhões no Twitter e 13 milhões no Facebook, o artista acumula ótimos números em cada postagem nas mídias online.