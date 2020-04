Hashtag ‘Maia Inimigo Do Brasil’ fica entre os principais assuntos do Twitter

Redação AM POST*

Por mais de 13 horas ininterruptas a Hashtag #MaiaInimigoDoBrasil ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro e até do mundo com mais de 378 mil tuítes nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes. A campanha é encabeçada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que subiu o tom contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em entrevista à CNN na última quinta-feira, 16.

Conforme a ferramenta Trends24, no Brasil, das 13 horas em que a #MaiaInimigoDoBrasil está nos trending topics, em nove delas a campanha esteve em primeiro lugar.

Entre os promotores da campanha está a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) e o movimento Nas Ruas, que tem convocado pessoas a irem em atos de apoio ao presidente da República.

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, denunciou recentemente, em suas redes sociais, uma tentativa de Maia, e do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) de se reelegerem aos cargos que ocupam atualmente nas duas Casas usando a PEC 101/2003, do hoje ex-deputado Benedito de Lira, que liberaria a nova eleição aos dois.

“O golpe da reeleição de Maia e Alcolumbre já está armado. Vão se valer da PEC 101/2003, do Benedito de Lira, que já foi aprovada na CCJ e em uma comissão especial da Câmara, e que já está pronta para votação em Plenario”, escreveu Jefferson em seu Twitter.