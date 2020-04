Homem é assassinado durante perseguição no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi assassinado com 4 tiros e com golpes de arma branca por volta das 7h30, na manhã desta segunda-feira (13), na rua Amazonas, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Conforme informações de testemunhas que viram a ação, a vítima teria surgido correndo na rua e um outro desconhecido correndo atrás dele. Durante a perseguição o autor do crime atirou contra a vítima, depois o esfaqueou com quatro golpes no pescoço e fugiu do local. O homem não resistiu e morreu na hora.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a polícia investiga o caso.