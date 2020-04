Homem é detido suspeito de descumprir decreto governamental e desacato na zona leste de Manaus

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite deste domingo (12/04), um homem de 31 anos, suspeito de desacato, resistência, perturbação do sossego alheio e descumprimento de decreto governamental para o combate ao coronavírus, em um bar localizado no bairro Coroado, zona leste da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência faziam patrulhamento no Coroado quando, por volta das 22h, foram acionados, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), com a informação de que havia várias pessoas consumindo bebidas alcoólicas e com som alto em um bar na rua Santo Antônio. A guarnição se dirigiu ao local referido, onde foi constatada a denúncia.

Ao solicitar para que houvesse a dispersão e o fechamento do estabelecimento, houve resistência por parte de algumas pessoas, dentre elas o suspeito, que foi detido por haver causado desordem e usado palavras de baixo calão contra os policiais. Os agentes tiveram de usar a força necessária para deter o homem, depois do que o conduziram para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os devidos procedimentos legais.