Homem é esfaqueado na frente da esposa após tirar satisfação com amante na Zona Sul de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade não revelada, foi atacado e esfaqueado pelo suposto amante na noite desta quarta-feira (1), na avenida Duque de Caxias, no bairro São Sebastião, na Zona Sul de Manaus.

A esposa da vítima contou à polícia que estava em um motocicleta com o marido quando ele se deparou com o suposto amante e outro homem, que seria amigo dele, andado pela avenida e decidiu tirar satisfação.

De acordo com ela seu esposo parou o veículo enciumado, iniciou uma discussão com a dupla e acabou sendo esfaqueado pelo homem com quem mantinha um caso extraconjugal. A polícia foi chamada para controlar a situação e os suspeitos foram presos em flagrantes.

O homem foi levado as pressas para o hospital com perfurações nas pernas e nos braços. Ele não corre risco de morte.