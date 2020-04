Homem é esfaqueado pelo próprio amigo durante uma live

Redação AM POST

Um homem, identificado como Willian Castro, de 26 anos, foi esfaqueado pelo amigo Luan Buspo, de 23 anos, recém-saído da prisão, durante uma transmissão ao vivo em uma rede social. O caso aconteceu em Andradina, no interior de São Paulo.

A vítima estava ensinando uma receita de macarrão com carne moída na internet quando flagrou Luan usando crack, e ao confrontá-lo foi agredido e esfaqueado pelo amigo. Durante a transmissão, pessoas que assistiam a live puderam escutar os gritos de William e no final, o agressor aparece com manchas de sangue na roupa e desliga o celular.

O suspeito foi preso em flagrante.

Veja o vídeo: