Homem é preso após estuprar vizinha na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade não revelada, foi preso acusado de estuprar uma adolescente, vizinha dele, por volta das 4h, na madrugada dessa sexta-feira (17), na rua Sorocaba, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da vítima, antes do crime, ele estava consumindo bebida alcoólica com um grupo de amigos e em seguida ela entrou em sua residência para dormir. Horas depois a jovem acordou com o suspeito em cima dela tampando sua boca e a ameaçou caso tentasse reagir contra o ato.

Depois que o agressor foi embora, a garota pediu socorro a mãe e foi a delegacia registrar Boletim de Ocorrência pelo crime.

O homem foi detido pela polícia e levado a uma delegacia para os procedimentos cabíveis.