Homem é preso após ter sido denunciado pelo próprio pai por furto

Redação AM POST

Dois homens foram presos após o pai de um deles denunciar a polícia sobre um furto dentro da própria casa nesta quarta-feira (1), no bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o pai do suspeito estava a caminho da delegacia para relatar o crime quando se deparou com uma viatura e fez a denúncia afirmando que o filho havia roubado uma televisão da casa. Na ação, os militares iniciaram uma busca atrás do acusado e ao encontra-lo, o mesmo confessou o crime e disse para quem vendeu o objeto.

O homem que comprou a TV também foi preso por receptação. Os dois envolvidos foram levados para a delegacia, para os procedimentos cabíveis e ficarão à disposição da Justiça.