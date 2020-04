Homem infectado com coronavírus foge de hospital em Parintins

Redação AM POST

Um morador de rua, internado no Hospital Jofre Cohen com covid-19, teve um surto e fugiu da unidade a pé na tarde desta terça-feira (7), no município de Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus). Segundo o prefeito do município, Bi Garcia, o homem é um dos 6 casos confirmados de coronavírus na cidade.

Conforme a coordenação de vigilância em saúde, o homem estava descalço, sem camisa e ainda com eletrodos ligados ao corpo, pegou um mototáxi e deixou o local.

Depois da fuga, policiais fizeram buscas e quando o encontraram, ele foi levado para tratamento psicológico. O homem foi novamente internado e apresenta quadro estável.

As autoridades responsáveis pelo caso investigam possíveis pessoas que tiveram contato próximo com o rapaz, com o objetivo de evitar novas infecções. Por estar com a doença e desrespeitar regras de isolamento, o morador de rua pode ser indiciado por descumprir ordem do Governo e colocar em risco a população.