Homem preso afirma que comprou drogas com o auxílio emergencial

Em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar por comprar drogas. O caso aconteceu na madrugada de sábado (25).

Após ser pego com dois tabletes de maconha, o homem disse que comprou entorpecentes após sair de uma festa. Ele, que estava em uma moto com um adolescente, disse ainda que usou dinheiro recebido por meio do auxílio emergencial para comprar a droga. As informações são do jornal O Dia.

Ele foi autuado por uso e posse de drogas e também terá que responder pelo crime de corrupção de menores.