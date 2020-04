Hospitais do Amazonas serão fiscalizados por comissão da Câmara dos deputados

Redação AM POST*

Em sessão virtual da Câmara dos Deputados, o requerimento de autoria do deputado federal Delegado Pablo que solicita visita da comissão de ações preventivas ao covid-19 para fiscalização do sistema de saúde pública do Amazonas foi aprovado e o estado será o primeiro tendo em vista a gravidade da crise do coronavírus no Estado.

Segundo o deputado, todos os dias chegam denúncias de médicos, enfermeiros e outros profissionais do segmento e de pacientes e seus parentes informando sobre as condições críticas da saúde em hospitais, unidades básicas de saúde e outros centros de atendimento. “Faltam insumos básicos e equipamentos para salvar vidas! Os profissionais de saúde estão comprando seus próprios EPIs para não serem infectados, pois estão abandonados à própria sorte!”, denunciou o parlamentar.

Durante a sessão, o deputado também solicitou ao Ministério da Saúde prioridade na liberação dos recursos destinados para o combate ao coronavírus em Manaus e, principalmente, no interior do Amazonas. Além dos deputados federais, técnicos do Ministério da Saúde e autoridades no assunto poderão visitar cada unidade de saúde e informar o real cenário para os amazonenses.