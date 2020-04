Hospital da universidade Nilton Lins é preparado para receber pacientes diagnosticados com a Covid-19

Redação AM POST

Uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) está trabalhando dentro do hospital da universidade Nilton Lins, na zona centro-sul de Manaus, para adaptá-lo para o atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. O hospital tem capacidade para 400 leitos clínicos. A informação foi divulgada pelo titular da pasta, Rodrigo Tobias de Sousa, em live transmitida nas redes sociais do Governo do Amazonas.

“Hoje, nós estamos fazendo os últimos detalhes e ajustes necessários para que a gente possa, no prazo máximo de sete dias, já ocupar os 400 leitos clínicos do hospital Nilton Lins”, disse o secretário de Saúde.

Rodrigo Tobias também disse que o sistema de saúde do Estado ainda não colapsou, mas que hoje tem praticamente 95% de sua capacidade esgotada com o tratamento dos casos de coronavírus. “Temos uma capacidade mínima de leitos vazios de UTI”, reconheceu.

O Amazonas registra, nesta segunda-feira (06/04), 532 casos do novo coronavírus, com 115 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. O número de mortes subiu para 19 e há casos de Covid-19 em 12 municípios, além de Manaus, capital do Estado.