Hospital de referência em Itacoatiara não tem condições de atender pacientes graves com Covid-19, constata MP

Redação AM POST*

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), representado pela promotora de Justiça Tânia Feitosa, realizou, na manhã desta quinta-feira (23/04), inspeção no hospital José Mendes, considerado unidade de referência para atendimento de pacientes com Covid-19 para a aquela região do rio Amazonas. A constatação, segundo a representante do Ministério Público, é de que o hospital não possui leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Apesar da falta de UTI, a unidade preparou uma ala com 17 leitos pra receber pacientes infectados com a doença, dos quais 9 já estão ocupados. Não há respiradores e, por isso, pacientes graves estão sendo encaminhados para Manaus, mas estão enfrentando o problema de vagas oferecidas pelo Sistema de Regulação (SISREG).

A promotora constatou junto à direção do hospital que alguns respiradores foram comprados, mas quando o equipamento chegou a Itacoatiara, estava com defeito. Os respiradores foram devolvidos e o dinheiro, ressarcido ao hospital. A direção do hospital informou ainda que o Governo do Estado anunciou o envio de três aparelhos respiradores para o município, mas que ainda não chegaram. Uma empresa privada que tem empreendimentos em Itacoatiara se prontificou de montar 5 leitos de UTI no José Mendes. Em relação aos profissionais de Saúde, a quantidade de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) está suficiente. Álcool em gel também se mantém em quantidade normal.

“A nossa preocupação é que essa ausência de leitos de UTI e já tendo o sistema de Manaus em colapso, alguns pacientes graves vão ter muita dificuldade de atendimento. Então o MP já está analisando que ação caberá ser feita com relação a essa falta de leitos no hospital”, afirmou Tânia Feitosa.