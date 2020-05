Hospital Delphina Aziz recebe 35 pacientes com Covid-19 de unidades de urgência e emergência

Redação AM POST*

A remoção de 35 pacientes de unidades de urgência e emergência para o Hospital Delphina Aziz, hospital de referência no tratamento de pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19, foi feita da 0h até às 16h desta quinta-feira (30/04). As transferências são feitas pelo Complexo Regulador do Amazonas.

Nesse mesmo período outras quatro remoções foram realizadas para o Hospital de Combate à Covid-19, Hospital 28 de Agosto e Hospital de Campanha da Prefeitura de Manaus.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado conseguiu ampliar em 119% o numero de leitos do Hospital Delphina Aziz. A unidade tinha 132 leitos, dos quais 50 eram de UTI. Agora são 290, sendo 100 UTIs.

A capacidade instalada é de até 350 leitos e a ampliação tem sido uma luta contínua, porém o governo estadual depende de recursos humanos e de equipamentos, principalmente respiradores que se tornam cada dia mais escassos.

Com o aumento no número de leitos da unidade de referência, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) consegue desafogar parte do fluxo de pacientes internados nos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Manaus.

A secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz falou sobre o trabalho que vem sendo realizado. “Esse é nosso trabalho árduo. A medida que a gente consegue aquisição de equipamentos, ou recebe equipamentos do ministério (da Saúde), consegue fazer contratação de recursos humanos, a gente consegue aumentar o número de leitos”.

Leitos

Segundo dados desta quinta-feira, atualizados até às 11h, dos 162 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis na rede de saúde da capital para pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19, 89% estavam ocupados.

Já dos 621 leitos clínicos para pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19, 55% estavam ocupados. A Susam ressalta que essas taxas são dinâmicas e atualizadas com base nas informações repassadas pelas unidades.