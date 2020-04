Hospital Delphina Aziz recebe doações de empresas para auxiliar na luta contra o novo coronavírus

Redação AM POST*

As medidas adotadas pelo Governo do Amazonas para combater a propagação do novo coronavírus no Estado (Covid-19) têm recebido ajuda de aliados da iniciativa privada. Ao longo desta quinta-feira (02/04), o Hospital Delphina Aziz, que passou a ser referência para casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no Amazonas, recebeu doações de materiais utilizados nos atendimentos aos pacientes e itens como forma de incentivo à atuação dos profissionais da área da saúde.

O Subcomitê de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizou a entrega de unidades de álcool em gel, produzidas pela universidade com o intuito de dar suporte ao sistema de saúde do estado. Ao todo, 200 unidades foram distribuídas para a área da saúde, desde a última segunda-feira (30/03), quando a Ufam deu inicio às entregas.

Valorização

A empresa do ramo de guloseimas Fini entregou pacotes de doces com mensagens de agradecimento aos profissionais de saúde da unidade. Além disso, o Grupo Simões, que atua no setor de bebidas do Estado, doou 200 caixas de refrigerantes em lata ao Hospital Delphina Aziz. As atitudes das duas empresas são formas de incentivar os profissionais que atuam, diretamente, em casos suspeitos e confirmados de Covid-19, na capital.

Um lote com 1.550 litros de álcool em gel foi doado pela empresa DD Williamson do Brasil Ltda. De acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), as unidades serão distribuídas conforme as demandas das instituições e, também, nas ações que estão sendo realizadas no abrigo emergencial (Arena Amadeu Teixeira).

Doações anteriores

Desde que as medidas de contenção da doença foram adotadas pelo Governo do Estado, diversos produtos foram doados, sendo que a Casa das Correias doou um lote com duas mil unidades de máscaras de proteção N19; A Coca-Cola disponibilizou 1.824 frascos de álcool 70% líquido. Outras 200 unidades de álcool em gel de 5 litros foram doadas pela empresa Magama, de produtos químicos e farmacêuticos.

As empresas Videolar-Innova SA e Recofarma Indústria da Amazônia Ltda. doaram 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel e 41 mil litros de álcool 70% em estado líquido, respectivamente. A SR, que fabrica produtos hospitalares, disponibilizou 29 mil toucas de proteção. Além disso, o Centro Universitário do Norte (Uninorte) entregou mil frascos de 250 ml de álcool em gel.

A rede de supermercados DB doou 500 máscaras de proteção e 500 cestas básicas. A Magistral realizou a doação de cinco mil garrafas do tipo PET de 250 ml. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) em parceria com entidades do setor industrial doou 20 máquinas de costura para auxiliar na produção de máscaras de proteção. As empresas Bemol e TV Lar fizeram doações de colchões e itens de cama e banho, respectivamente.