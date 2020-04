Hospital Delphina Aziz recebe mais de cinco mil máscaras de proteção doadas por empresas do setor privado

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio do Hospital Delphina Aziz, referência em casos de Covid-19 no Estado, informou, nesta quarta-feira (29/04), o recebimento de 2.800 máscaras de proteção impermeáveis, 90 máscaras do tipo N95 e 300 unidades de máscaras de tecido doadas pela Associação Brasileira de Coreanos. A unidade hospitalar recebeu, ainda, um lote com duas mil máscaras de proteção da empresa multinacional 3M Company. As doações das duas empresas somam um total de 5.190 máscaras de proteção.

As entregas aconteceram ao longo da terça-feira (28/04). O Hospital Delphina Aziz destacou que, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foram distribuídos entre os funcionários da unidade sendo que, as máscaras N95 e as impermeáveis serão usadas pelos profissionais ao longo do trabalho dentro do ambiente hospitalar. Já as máscaras de tecido devem ser usadas fora do expediente.

Desde as primeiras medidas adotadas pelo Governo do Estado para contenção do novo coronavírus (Covid-19), empresas de diversos segmentos do setor privado tem apoiado o combate à doença por meio de doações.