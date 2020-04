Instituições filantrópicas recebem doação de peixes na Sexta-Feira Santa

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), continua, nesta Sexta-Feira Santa (10/04), a entrega de alimentos para instituições filantrópicas e entidades voltadas ao público em situação de vulnerabilidade. Mais de 86 toneladas de frutas e 70 toneladas de peixes estão sendo doadas a 150 instituições de Manaus. As inscrições para o recebimento dos donativos acontecem pela internet no link https://bit.ly/2ViXU0X.

Os alimentos são provenientes de uma parceria da Sejusc com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), e Secretaria de Assistência Social (Seas). A ADS comprou a produção de produtores locais, incluindo frutas, verduras e hortaliças.

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a quantidade de solicitações mostra a necessidade das instituições nesse período de pandemia do coronavírus. Ela destaca a importância do alimento neste período de Semana Santa.

“É muito importante neste momento especial de Semana Santa conseguirmos atender 150 instituições que trabalham com pessoas carentes, atingindo um público de mais de 7 mil pessoas cadastradas em cada instituição. É uma satisfação muito grande poder, neste momento tão difícil, colaborar e levar alimento pra mesa das pessoas que mais precisam. Nós estamos atendendo instituições de idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, todo um público extremamente vulnerável que neste momento precisa estar em casa. O Governo do Estado tem um compromisso com o social, garantindo a essas pessoas o mínimo de dignidade”.

A representante da Igreja Bíblica da Fé, Gleize Moura, afirmou que os peixes eram muito aguardados pelas 50 famílias atendidas. “As pessoas já esperam por esse benefício. Somos muitos gratos a Deus, ao governador Wilson Lima e a secretária Caroline Braz. É uma coisa simples mas será de grande utilidade neste momento que muitas famílias não tem como comprar”, disse ela.

A presidente do Centro Social Caminho Seguro, Márcia Leite, afirmou que a doação vai chegar a pelo menos 20 famílias. “Isso é muito bom porque garante que o peixe da Semana Santa vai chegar. É muito gratificante. Vejo o governador respeitando o costume e a crença das pessoas”, afirmou.

Procedimento – Para conseguir ter acesso às doações, basta preencher o formulário disponível no link https://bit.ly/2ViXU0X. Nele, o solicitante informa o número do cartão CNPJ da instituição (caso tenha), Carteira de Identidade (RG) e CPF do representante legal; em qual município do Amazonas atua; o número de pessoas beneficiadas; entre outros.

Após receber a doação, o beneficiário tem o prazo de até cinco dias úteis para enviar o relatório, contendo imagens da cautela de entrega dos produtos assinada; a quantidade de pessoas ou famílias beneficiadas; e o registro fotográfico da ação.

Três pontos de coleta

Doações de cestas básicas, roupas e produtos de higiene podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em três pontos de Manaus: na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, da Sejusc (SEPcD/Sejusc), localizada na rua Salvador, 456, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul; no Teatro Amazonas, situado no Largo de São Sebastião, Centro; e na sede da Seas, na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada, zona centro-sul.

Todos os produtos doados pelos voluntários individuais da sociedade civil e empresas privadas são destinados aos públicos mais vulneráveis, associações filantrópicas e instituições de caridade, que desenvolvem trabalhos de assistência social voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, mulheres, crianças, população LGBT e pessoas em situação de rua.