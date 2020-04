iPhone ajuda a localizar assaltantes a ônibus em Manaus

Redação AM POST*

Um celular, modelo iPhone, ajudou a localizar uma dupla de assaltantes que fez arrastão a um ônibus da linha 307 do transporte coletivo de Manaus na noite dessa terça-feira (14), na avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos e um adolescente, de 15 anos, que também foi apreendido entraram no coletivo com arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram os pertences das vítimas.

Após a chegada de policiais o dono do iPhone informou a eles que a localização dos bandidos pois já havia iniciado o rastreamento de seu aparelho. Ao chegarem ao local indicado a equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deteve os infratores numa área considerada como “boca de fumo”. Com eles foram encontrados duas armas caseiras, um facão e o celular da vítima.

O trio foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde o caso foi registrado.