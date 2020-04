Irregularidades no repasse do auxílio emergencial no interior são denunciadas na Aleam

Redação AM POST

O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) revelou preocupação, na manhã desta segunda-feira (20), em seu discurso durante Sessão online da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), sobre possíveis irregularidades no repasse do benefício emergencial do Programa Apoio Cidadão do Governo do Amazonas, criado para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O parlamentar fez um apelo aos prefeitos dos municípios do interior para que sejam checadas, com maior rigidez, possíveis inconsistências no Cadastro Único (CAD), usado pelo Governo Federal, Estados e Municípios para conceder benefícios às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Tenho recebido muitas denúncias de que há pessoas que não precisam do beneficio e estão com seu nome na lista do auxilio. Portanto, estou apelando aos prefeitos e também à Associação dos Municípios, que possam orientar as secretarias responsáveis, no sentido de que essa lista reflita a realidade socio-econômica das pessoas” afirmou.

De acordo com Álvaro Campelo, cabe aos municípios a responsabilidade de atualizar seus bancos de dados com informações devidamente apuradas para que possíveis inconsistências e irregularidades sejam combatidas. “Os municípios têm total autonomia para realizar essa analise e filtrar para que somente as pessoas que necessitam, recebam esse benefício do Governo do Estado,” garantiu o deputado.

Beneficio

O valor de R$ 200 será disponibilizado para famílias em situação de vulnerabilidade social, pelo período de 3 meses, e é destinado à compra de itens de primeira necessidade. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 30 milhões em recursos próprios na ação, que beneficiará 50 mil famílias na capital e no interior.