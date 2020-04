Jornal da Globo perde liderança para o SBT

O Jornal da Globo levou a pior na guerra pela audiência no dia 9 de abril, véspera do feriado da Sexta-Feira da Paixão. De acordo com o Kantar Ibope, o telejornal da emissora perdeu para a reprise do humorístico A Praça é Nossa, do SBT.

Enquanto a trupe comandada por Carlos Alberto de Nóbrega marcou 10,3 pontos no Ibope, o Jornal da Globo registrou 8,1. A emissora de Silvio Santos ficou à frente do Cidade Alerta e do Jornal da Record.

O mesmo aconteceu no dia 2 de abril, quando A Praça é Nossa superou o telejornal da empresa da Família Marinho. Já no feriado de sexta, a Globo viu sua audiência despencar com a reprise da novela Novo Mundo, no horário das 18h.

Fonte: Pleno.News