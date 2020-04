Josué Neto aceita pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima

Redação AM POST*

O Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, aceitou o pedido de impeachment contra o governador do Estado, Wilson Lima e do vice, Carlos Almeida Filho, enviado pelo Conselhos Regionais de Economia e Administração. O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar.

Documento que pede o impeachment foi protocolado digitalmente no início da tarde de ontem (29) e contém a assinatura do presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Mourão Junior, e do presidente do Conselho Regional de Administração (CRA-AM), Inácio Guedes.